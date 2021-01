Plastische OP! Norwegen-Star bangt um Karriere

Der Verteidiger hatte Verbrennungen im Gesicht erlitten, als während einer Silvesterparty in Istanbul ein Feuerwerkskörper in seiner Hand explodierte. „Unsere Bemühungen bestehen darin, den Schaden zu minimieren“, sagte der Mediziner Vedat Kaya am Samstag im Istanbuler Liv Hospital. Das rechte Auge des Spielers sei noch in einem schlechten Zustand, räumte Kaya ein.