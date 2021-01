In göttlicher Mission: Mit Oldtimer zum Papst

Und 2021 will er das „Vermächtnis“ von Monsignore Auzinger nun endlich erfüllen. Sein Oldie, der 1993 schon stolze 83 Jahre auf dem Tacho hatte, wird heuer 111 Jahre alt. Vom Fiat-Cabrio, Baujahr 1910, das heute in edlerem Glanz erstrahlt, als wohl je in seinen besten Tagen, soll es weltweit nur noch wenige Stücke geben. Eines davon im Fiat-Museum in Turin. Dort wurde der ehemalige Oberschützenmeister und langjährige Manner-Produktionsleiter auch vor knapp 30 Jahren bei Dottore Mantovani vorstellig, um historische Pläne des PS-Juwels zu bekommen. Die erhielt er auch, um nach dem Hausbau und rund 3000 Arbeitsstunden sein – wie er selbst sagt – „Lebenswerk“ zu vollenden.