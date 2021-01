Maria Wörth: Das Herz vom Wörthersee

Maria Wörth zählt zu den beliebtesten Wallfahrtsorten in Kärnten. Doch nicht nur als Ort zum Krafttanken sind diese Kirchen in die Geschichte eingegangen, sondern auch als populäres Hochzeitsdomizil und als Drehort für so manchen Wörthersee-Film. Wandert man den See entlang, bleibt das herrliche Panorama noch lange im Blickfeld.