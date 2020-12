Real Madrid mit peinlichem Patzer im Titelrennen

Dabei verlief für Real die Partie bei Elche zuerst sogar nach Wunsch! Luka Modric (20.) sorgte mit der Führung für einen Start nach Maß. Fidel Chaves (52.) mit einem verwerteten Elfmeter sicherte den tapfer kämpfenden Hausherren aber noch einen Punktgewinn. Damit endete Reals Serie von fünf Ligasiegen in Folge. Nächster Gegner ist am Samstag zu Hause Celta Vigo, Spitzenreiter Atletico ist erst am Sonntag bei Alaves im Einsatz.