Drei Männer befreieten sich selbst aus Lawine

Lawinengefahr steigt

In Osttirol und Teilen Kärntens herrscht seit Dienstag wieder hohe Lawinengefahr. Laut Experten sind vor allem in Skigebieten vermehrt spontane große und trockene Lawinen zu erwarten. Bergrettungen mussten bereits gestern am Klippitztörl und auf der Turrach ausrücken - Verletzte gibt es nach diesen Einsätzen glücklicherweise keine.