Caro Wozniacki: So krank ist der Ex-Tennis-Star!

30 Turnier-Siege, 71 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, Fahnenträgerin für ihr Heimatland bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und Gewinnerin der Australian Open 2018 - Caroline Wozniacki hat praktisch alles erreicht, was man als Tennis-Spielerin erreichen kann! Doch abseits des Sports muss die Dänin auch mit den Schattenseiten des Lebens zurechtkommen - denn seit einigen Jahren laboriert sie an Rheumatoider Arthritis, einer Autoimmun-Erkrankung. Dieser Tage „beichtete“ Wozniacki, wie sehr sie daran litt und leidet ...