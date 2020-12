Im Vollrausch in der Christnacht verunglückt

Warum sich der 32-Jährige in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember so „volllaufen“ ließ, werden wir wohl nicht erfahren. Aber sich mit fast 2,4 Promille ans Steuer zu setzen, ist selbstmörderisch. Es kam, was kommen musste, in Regau krachte es. Schutzengel passten auf, dass der Betrunkene den Crash überlebte.