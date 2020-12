Wieder Neuwahlen in Israel: Parlament aufgelöst

Eine vierte Wahl in Israel binnen zwei Jahren war angesichts einer tiefen Spaltung der Regierungskoalition nicht mehr vermeidbar. Nachdem ein letzter Vorstoß zu einem Kompromiss zwischen dem rechtskonservativen Likud von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Verteidigungsminister Benny Gantz scheiterte und die Frist für eine Einigung auf das Budget für das Jahr 2020 abgelaufen war, hat sich das Parlament am Dienstagabend um Mitternacht automatisch aufgelöst. Am 23. März heißt es nun für die israelischen Bürger erneut: zurück an die Urnen.