Steiermark ist machtlos im Kampf gegen den Terror

Anschlag wie in Wien jederzeit in der Steiermark möglich

Der oberste Verfassungsschützer fasst darin zunächst die aktuelle Bedrohungslage in der Steiermark zusammen: „14 verfassungsfeindliche Moscheen mit mehr als 2000 Islamisten und aktuell 23 Gefährdern, die auf freiem Fuß sind.“ Wenige Zeilen später gesteht Meixner ein, wie machtlos die Exekutive dem gegenübersteht: Ein Anschlag wie am 2. November in der Bundeshauptstadt mit vier Toten und 23 teils Schwerverletzten sei jederzeit auch in der Steiermark möglich, Gefährder wie der Attentäter aus Wien würden allerdings „frei und nicht überwacht herumlaufen“. Es gäbe keine Ressourcen zur Überwachung - „daher ist so etwas wie in Wien auch in Graz möglich“.