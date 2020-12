Palfinger baut um 20 Millionen Euro in Lengau aus

Es ist ein Ausdruck des Vertrauens und ein Zeichen der Zuversicht: Palfinger setzt auch in der Zukunft große Stücke auf Lengau. Von einem am Montag im Aufsichtsrat abgesegneten 40-Millionen-Euro-Paket wird die Hälfte der Summe in den Ausbau des Standorts im Innviertel fließen.