Mehr unbegleitete Minderjährige kommen über Seeweg

Immer mehr junge Menschen versuchen auf dem Seeweg nach Europa zu kommen, wie die Seenotretter der Organisation „SOS Mediterranee“ am Dienstag mitteilten. „Vor allem der Anteil der unbegleiteten Jugendlichen bei uns an Bord ist gestiegen, von 19 Prozent in 2016 auf 25 Prozent in 2020“, so die Deutschland-Sprecherin, Petra Krischok.