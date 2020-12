Lagerhalle in Brand: Cobra schoss Gasflasche auf

Gefährlich wurde es dann aber noch einmal im Zuge der Nachlöscharbeiten: So wurde in der Lagerhalle eine Acetylengasflasche gefunden. Diese wurde sofort gekühlt. Um die Gefahr gänzlich zu bannen, rückte die Cobra an. Einsatzkräfte der Spezialeinheiten schossen schlussendlich die Flasche auf.