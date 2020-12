Herzogin Meghan: Emotionaler Auftritt im US-TV

In dem Video sitzt die Herzogin in einer eleganten champagnerfarbenen Schluppenbluse auf einer Bank in ihrem Garten in Montecito - hinter ihr ein Meer als lilafarbenen Blüten. Den „Stillen Helden“ der Covid-19-Krise sagte sie in der CNN-Sendung: „In einem Jahr, das für alle eine Herausforderung war, bin ich inspiriert von den Geschichten des Mitgefühls in unseren Gemeinden. Im ganzen Land haben die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, um zusammenzukommen und um das kollektive Wohlergehen der Menschen um sie herum zu kämpfen.“