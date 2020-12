Wahrer Sieges„rausch“ beim Europäischen Filmpreis

Von der Midlife-Crisis bis zum Tod

In „Der Rausch“ wollen vier Männer die These eines norwegischen Philosophen testen, der behauptet, der Mensch habe konstant zu wenig Alkohol im Blut. Was also passiert, wenn man stets 0,5 Promille intus hat? Oder ein Promille? Oder bis an seine Grenzen geht? „Der Rausch“ zeigt Männer beim Tanzen, beim Experimentieren, beim Herumalbern. Und beim Erleben elementarer Krisen - von der Midlife-Crisis bis zum Tod.