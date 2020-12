Ilzer über Sturm-Serie: „Sind eine tolle Truppe“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Ausschlaggebend war, dass wir nach einem sehr guten Beginn, wo wir die Chancen nicht verwertet haben, und nach einer schwierigen Phase, in der wir einiges zugelassen haben und Jörg Siebenhandl zwei Topchancen zunichtegemacht hat, vor der Halbzeit das wichtige 1:0 gemacht haben. Wir haben in allen Formationen die Qualität, das Spiel in den entscheidenden Momenten in unsere Richtung zu drehen. Mit der zweiten Halbzeit war ich insgesamt sehr zufrieden. Beim Jubel in der 93. Minute hat man unseren Spirit gesehen und welch tolle Truppe wir sind.“