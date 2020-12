Betrunkener „Offizier“ ging auf Polizisten los

Oben ohne in Kampfstellung positioniert

Als die Polizisten am Vorfallort eintrafen, erwartete sie der 43-Jährige bereits in Kampfstellung mit erhobenen Fäusten. Er verhielt sich äußerst aggressiv, teilte den Beamten mit, dass er als Offizier der deutschen Streitkräfte die Befehle erteile, sich Respekt verdiene und seine Verhaftung nicht möglich sei, da die Polizei keine Chance gegen ihn hätte. Er wurde mehrmals aufgefordert, sein Verhalten einzustellen woraufhin er sich sein T-Shirt auszog, wieder in Kampfstellung posierte und mit seinen Händen in Richtung der Beamten gestikulierte. Schließlich wurde er von den Polizisten unter Anwendung von Körperkraft festgenommen.