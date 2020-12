28.000 Tests sollen Lerneffekt für Stadt bringen

Die Teilnehmer selbst stellten den Helfern ein positives Zeugnis aus. „Es ist sehr gut organisiert. Alle sind freundlich“, so Michael Mayrhofer, der sich am Flughafen testen ließ. Insgesamt wurden 27.985 Proben genommen, 75 davon waren positiv. Für das Personal ein Kraftakt: „Am Ende des Tages will man mit niemandem mehr reden“, fasste eine Beamtin an der Registrierung in der Messe die Anstrengungen zusammen.