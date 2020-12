Corona: Tschechien verbietet Kaffee zum Mitnehmen

Nach den jüngsten Lockerungen steigen die Corona-Infektionszahlen in Tschechien wieder. Die Regierung in Prag hat bereits mit erneuten Verschärfungen gedroht. Der derzeit geltende Notstand wurde vor Kurzem bis zum 23. Dezember verlängert. Der Widerstand innerhalb der Bevölkerung wächst. Zahlreiche Maßnahmen werden als unsinnig erachtet. Wenig zur Beruhigung der Gemüter wird auch das jüngste Verbot beitragen: Der Verkauf des beliebten Coffee to go ist nun ebenfalls untersagt.