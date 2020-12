Rumänen aus „Rache“ für Paris-Eklat rausgepfiffen?

Kurz vor Ende des Spiels am Donnerstag war Cluj dank Debeljuh (84.) in Führung gegangen und war somit voll auf Aufstiegskurs in der Gruppe A. Doch in der 90. Spielminute zeigte Schiri Benoit Bastien auf den Elfmeterpunkt im Strafraum der Rumänen, nachdem Torhüter Balgradean den Ball nach einer Flanke wegfaustete und dabei auch einen Bern-Spieler traf. Außerdem zeigte Bastien dem Keeper die Rote Karte - eine höchst umstrittene Entscheidung, denn der Torhüter hatte zunächst klar den Ball getroffen.