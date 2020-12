Wegen Corona in Bayern: Ruckzuck Grenzen dicht

Forderung an Regierungen

In Oberndorf bei Salzburg hat sich Bürgermeister Georg Djundja schon mit seinem bayrischen Gegenüber in Laufen, Hans Feil, zusammengetan und sie fordern in einem offenen Brief an die österreichische und bayrische Regierung klare Regeln für ein gemeinsames Grenzmanagement, um die Verwirrung zu beseitigen.