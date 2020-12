Fernsehen und Streaming - ein unschlagbares Team!

Dank Streaming lässt sich das Fernsehprogramm nicht nur am Fernseher, sondern auch am Smartphone, Tablet oder Laptop genießen. Über die inkludierte Streaming-App kann so jedes Familienmitglied selbst entscheiden, was und auf welchem Endgerät es seine Lieblingssendung sehen möchte - je nach Geschmack, Lust und Laune.