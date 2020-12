Fragen & Antworten von Schule bis Weihnachten

Dürfen Kinder, die Angst haben, sich anzustecken, zu Hause bleiben?

In Sonderschulen kann Schülern, die sich aus mit der Covid-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Gründen nicht in der Lage sehen, am Unterricht teilzunehmen, eine Erlaubnis zum Fernbleiben erteilt werden.