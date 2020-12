Söder pocht auf Corona-Verschärfungen in Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Sonntag sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengerufen, um über Verschärfungen der bestehenden Corona-Maßnahmen zu beratschlagen. Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen brauche es jetzt „ein konsequentes Vorgehen“, so der Regierungschef. Die Zahl der Neuinfektionszahlen in Deutschland stagniert indessen seit Wochen.