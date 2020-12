Merkel spricht von „Licht am Ende des Tunnels“

UNO-Generalsekretär António Guterres machte indessen die Missachtung von Corona-Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation für das Ausmaß der Pandemie mitverantwortlich. Die WHO habe von Beginn an „Fakten und wissenschaftliche Orientierung“ geliefert, sagte Guterres am Donnerstag zu Beginn der zweitägigen Sondersitzung der UNO-Generalversammlung. Dies hätte Grundlage für eine weltweite Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus sein können.