Russell: „Ich habe mich gefühlt wie ein Alien!“

Im Mittelpunkt dieses Wochenendes steht freilich George Russell, der anstelle des an Corona erkrankten Lewis Hamilton, einspringen musste. „Das war eine unglaubliche Performance, eine ganz andere Art Auto zu fahren. Ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Das war nicht unbedingt das, was ich bei Williams gewohnt war“, erzählte der 22-Jährige und blickte bereits Richtung Rennstart. „Ich bin schon lange nicht mehr so weit vorne gestanden, aber es ist sicher ein gutes Zeichen, dass ich so knapp an Valtteri dran bin. Immerhin fordert er Lewis ja jedes Wochenende bis aufs Äußerste.“