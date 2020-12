Lokal in Wien sperrte trotz Corona-Lockdown auf

Discolicht in einem Lokal in Wien-Ottakring hat letztendlich eine heftige und aufsehenerregende Auseinandersetzung zwischen dem Betreiber des Betriebes und mehreren Polizisten ausgelöst. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatten die Beamten das Licht gegen 19.45 Uhr in dem Lokal in der Herbststraße gesehen und kontrollierten die Lage. In der Wirtsstube fanden sie den 49-jährigen Betreiber und einen Gast vor, der Alkohol konsumierte.