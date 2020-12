Maye Musk: Mama eines exzentrischen Genies

Es war wieder einer dieser Tage. Maye Musks damaliger Ehemann hatte schlechte Laune und schlug wütend auf sie ein. Elon, der gemeinsame Sohn, war gerade mal fünf Jahre alt, ein kleiner Bub, der seine Mutter über alles liebte und sie vor den Gewaltausbrüchen des unberechenbaren Vaters beschützen wollte. „Ich weiß noch, wie Elon ihn in die Kniekehlen boxte, damit er mich in Ruhe lässt. Seine beiden jüngeren Geschwister saßen weinend in der Ecke“, erinnert sich Maye Musk an ihre schreckliche Ehe in Südafrika.