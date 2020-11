Wolff: „Wir hätten uns aus Rennen zurückgezogen!“

„Der Unfall war ein echter Schocker. So etwas haben wir in der Formel 1 seit den 90ern nicht mehr gesehen, ein Auto, das in zwei Teile bricht und das Feuer“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem schrecklichen Feuerunfall von Romain Grosjean beim Grand Prix von Bahrain am Sonntag. Wie nun bekannt wurde, hat das Weltmeister-Team unmittelbar nach dem Crash sogar über einen Rückzug aus dem Rennen beraten.