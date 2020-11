Bianchi-Mutter: Tod meines Sohnes rettete Grosjean

Am 5. Oktober 2014 verunglückte Formel-1-Fahrer Jules Bianchi im japanischen Suzuka und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Für seine Familie folgten bange Stunden, Tage und Monate. Im Juli 2015 verlor Bianchi sein letztes Rennen. Nach einem neunmonatigen Kampf starb der 25-Jährige in einem Spital in Nizza im Kreise seiner Familie.