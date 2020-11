Schulen sollen auf freien Zwickeltag verzichten

Schulen sollen ab 7. Dezember wieder vom Distance Learning in den Präsenzunterricht wechseln. Da tags darauf mit Maria Empfängnis ein schulfreier Tag ansteht, dürfte allerdings so manche Bildungseinrichtung den Montag zum schulautonomen Tag auserkoren und freigegeben haben. Das Bildungsministerium appelliert nun jedoch an die betreffenden Direktoren, in Absprache mit den Schulpartnern den freien Zwickeltag auf einen anderen Tag zu verschieben.