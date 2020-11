Übersterblichkeit, Massentests: Anschober im Talk

Jetzt ist es traurige Gewissheit: In der zweiten Novemberwoche ist es Corona-bedingt zu einem deutlichen Anstieg der Übersterblichkeit in Österreich gekommen. Der dritthöchste Wochenwert seit dem Jahr 2000 wurde verzeichnet. Vor allem die Altersgruppe der Über-65-Jährigen ist stark betroffen. Am Freitag wurde zudem ein neuer großer Cluster in einem Wiener Pflegeheim bekannt.