Schiffskoch (39) von Donaukreuzer verschwunden

Regelmäßig standen sie per WhatsApp im Nachrichten-Kontakt, mindestens einmal am Tag telefonierten der Schiffskoch und seine Familie. Wie auch am Samstag gegen 15 Uhr. Alles sei wie immer gewesen: Milorad Vlaovic habe sich sehr auf die bevorstehende Reise in seine serbische Heimat Novi Sad gefreut und alles bereits geplant.