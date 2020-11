Die geheimen Botschaften hinter Beth Harmons Looks

Hinter den Outfits steckt die Kostümbildnerin Gabriele Binder. Sie hat Beth Harmon, dargestellt von der argentinisch-britischen Schauspielerin Anya Taylor-Joy, kunstvoll Schachbrettmuster und Schachanleihen in die schicken Kostüme geschmuggelt, in denen sie die Schachgroßmeister vernichtet. Der Modezeitschrift „Vogue“ verriet Binder die geheimen Botschaften, die sich hinter Beth Harmons besten Looks verstecken.