Nackte Jennifer Lopez haut Fans aus den Socken

Splitterfasernackt hat das Starfotografen-Duo Mert Alas und Marcus Piggot Jennifer Lopez für das Cover zu ihrem neuen Song „In The Morning“, der am Freitag erscheinen wird, in Szene gesetzt. Und die 51-Jährige ist auf der Aufnahme so unglaublich heiß, dass schnell vergessen wird, dass es dabei eigentlich um die neue Musik der Sängerin geht.