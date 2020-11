Salzburg in der CL: Musikplatte in Dauerschleife

Während die Münchner ihr Ticket fürs Achtelfinale buchten, bauten die Bullen ihre Un-Serie aus. Sie kassierten zum 16. Mal in Folge auf internationaler Ebene zumindest einen Gegentreffer. Erstmals seit 2016 blieben die Salzburger in vier Pflichtspielen in Folge sieglos. Die dritte Königsklassen-Niederlage in Serie sorgte zudem dafür, dass der Aufstieg in noch weitere Ferne rückte.