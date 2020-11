Gams wuchs riesiges Horn aus Bein - erlegt

Die Geiß sei nur sehr selten aus der Deckung gekommen, heuer habe er sie zweimal gesehen. Als er am Dienstag in der Früh am Weg zu einem Hochsitz war, begegnete er der Gams in Schussdistanz. Die Größe des Horns am Schlögel des Tieres habe ihn erschreckt, sagte Fankhauser, der Blattschuss sei eine Erlösung gewesen. Das Hauthorn der Geiß ist 35 Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von 14 Zentimetern.