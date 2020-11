Alpinisten hätten bei Finsternis absteigen müssen

Dennoch schafften es die beiden Alpinisten bis zu einer Höhe von 2200 Metern. Allerdings kamen sie erst um 16 Uhr am Gipfel an. Kurz danach wählten sie schon die Notrufnummer 140. Die Bergrettung Hallein musste sofort entscheiden, was zu tun war. Einsatzleiter Schartner entschied sich für eine Heli-Bergung. „Weil niemand verletzt war, übernahm das Innenministerium mit dem Polizeihubschrauber die Rettung“, erzählt Schartner.