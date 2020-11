Frogmore Cottage: Harry & Meghan übergingen Queen

In einer Nacht- und Nebelaktion haben Prinz Harry und Herzogin Meghan nun auch noch die letzte Brücke in ihre alte Heimat abgerissen und Frogmore Cottage, bis zum „Megxit“ das Zuhause der Sussexes und Söhnchen Archie, Prinzessin Eugenie übergeben. Wie britische Medien nun berichten, hätten sie mit dieser Entscheidung die Queen brüsikiert. Denn nicht nur, dass das Anwesen in Windsor ein symbolisches Hochzeitsgeschenk der Monarchin war, soll das Herzogpaar die Regentin und auch alle anderen Senior Royals in ihrer Entscheidung übergangen haben.