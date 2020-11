Auch Portugal weitet Corona-Restriktionen aus

Angesichts steigender Infektionszahlen weitet nun auch Portugal seine Corona-Restriktionen aus. Von 30. November bis 7. Dezember müssen Schulen und Behörden schließen. Zwei Feiertage im Land am 1. und 8. Dezember sollen genutzt werden, um den Kampf gegen die Pandemie deutlich voranzutreiben. Am Samstag wurden in Portugal 6472 Corona-Neuinfektionen gemeldet, 62 Infizierte starben.