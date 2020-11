Attraktiver Unterricht in Mathematik ist möglich

Findige LehrerInnen haben sich zusammengetan

So wie Eva Aschauer, Iris Berger, Romana Fellner, Ronald Hohl, Manuela Aichinger und Lukas Strobl, die sich um motivierende Mathematik bemühen, welche auch spielerisch daherkommt. Sie lehren an Gymnasien und HTL quer durch Oberösterreich Mathematik und habengemeinsam mit ihrem Herausgeber Jürgen Maaß von der School of Education der JKU in Linz ein Buch herausgebracht, das das Leben vieler Schülerinnen und Schüler verändern oder zumindest erleichtern könnte.