Lieferungen von Gemüsekisten bis zur Eierlage

„Derzeit sind noch viele Kärnten-Taufrisch-Produkte von Rene Robitsch in den Kisten“, sagt Arno; Salate aus den Folienhäusern in St. Filippen, Pilze aus der Zuchtstation in Brückl, Biosalate und Gemüse aus den Glashäusern in Greifenburg. Aber es sind oft auch Zitrusfrüchte oder exotische Vitaminbomben mit dabei. Robitsch: „Es läuft schon voll an; auch unsere Wochen- oder 14-Tage-Abos sind gefragt“.