Rote und Ökos sind sich nicht mehr grün

Die Überraschung war groß, viele Gesichter wurden lang: Nach zehn Jahren ist die rot-grüne Koalition in Wien zu Ende, Bürgermeister Michael Ludwig wagt eine Zusammenarbeit mit den Neos. Das SPÖ-Schwergewicht könne damit auch stärker Kritik an der schwarz-grünen Bundesregierung üben, meinen Politik-Experten. Dass Rot und Grün die neuen „ziemlich besten Feinde“ sind, lässt sich auch in der Steiermark beobachten.