Barbara Meier: „Wir müssen zusammenhalten“

Der Lockdown verzeiht daheim so manche Mode-Sünden. Bei welcher haben Sie sich zuletzt ertappt?

Ich habe öfter Video-Calls und Meetings. Dafür finde ich es schon wichtig, sich auch so hübsch zurechtzumachen, wie wenn man die anderen live treffen würde. Bei einem Gespräch im Jogginganzug könnte ich mich gedanklich nicht wirklich auf Business einstellen und konzentrieren. Ansonsten habe ich während des Lockdowns zu Hause aber auch öfter bequeme Kleidung an, die praktisch ist, wenn man ein kleines Baby bei sich hat. Ich versuche aber schon, dass auch dabei alles schön zusammenpasst. Das gelingt mir meistens. Einzig beim Sport zu Hause kommt es schon mal vor, dass ich Farben miteinander trage, die eventuell ein wenig zu mutig kombiniert sind. Letztens hatte ich zwei Rot-Töne zusammen an, die zusammen fast schon ein wenig im Auge gestochen haben (lacht).