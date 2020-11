Fauci: Rasche Entwicklung der Impfstoffe „solide“

Der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci hat Bedenken zurückgewiesen, wonach die Entwicklung der Corona-Impfstoffe zulasten der Verträglichkeit und Wirksamkeit beschleunigt worden sein soll. „Die Geschwindigkeit des Prozesses hat die Sicherheit in keiner Weise kompromittiert“, so Fauci. Es gebe in dieser Hinsicht keinen Grund zur Sorge: „Das ist wirklich solide.“ Biontech und Pfizer beantragten am Freitag die US-Zulassung für ihren Corona-Impfstoff.