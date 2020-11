Jimmy Fallon nimmt Harry Styles auf die Schaufel

Ein Mann in einem Gucci-Kleid auf der „Vogue“: Damit hat Harry Styles in den letzten Tagen die Wogen hochgehen lassen. „Bringt die männlichen Männer zurück!“, forderte etwa die republikanische Autorin Candice Owen und bekam unter anderem von dem konservativen Kommentator Ben Shapiro Unterstützung. Viele Stars, unter anderem Olivia Wilde oder Elijah Wood, sprangen hingegen für den Sänger und das Modemagazin in die Bresche.