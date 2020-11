Rafael Nadal gewinnt „Finale“ gegen Tsitsipas

Rafael Nadal ist Dominic Thiem ins Halbfinale der ATP Finals in London gefolgt. Der Weltranglisten-Zweite besiegte am Donnerstagabend im abschließenden Spiel der Gruppe „London 2020“ den damit entthronten Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 4:6, 6:2. Thiem war bereits vor dem dritten Spieltag als Gruppensieger festgestanden. Nadal, der dem Österreicher am Dienstag in zwei Sätzen unterlegen war, holte sich das zweite Semifinalticket.