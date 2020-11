Irland will wegen Coronavirus alle Nerze töten

Nach der Notschlachtung von Millionen Nerzen in Dänemark wegen einer mutierten Version des Coronavirus will nun auch Irland sämtliche Nerze keulen lassen. Es werde befürchtet, dass die Tiere die gleiche Mutation in sich tragen, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag. Bisher wurde nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums allerdings noch kein Nerz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet.