Schlug Feuerteufel von Telfs schon wieder zu?

Der Pkw einer 34-jährigen Einheimischen fing in der Nacht auf Donnerstag in Telfs Feuer - wie die Brandermittlung feststellte, war ein Zündler am Werk. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um denselben Täter handelt, der eine Woche zuvor eine ähnliche Tat in Telfs beging. Hinweise sind erbeten.