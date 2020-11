„Jetzt Poschts!“ in der Zuckerlwerkstatt

Wir sind so süß, wir machen selbst Zucker Konkurrenz. Wenigstens an Selbstbewusstsein mangelt es nicht, als wir die Zuckerlwerkstatt in Wien besuchen. Ob handwerkliches Geschick eher Mangelware ist, seht ihr in dieser Karies verleugnenden Folge „JETZT POSCHTS!“ Und dass wir nicht nur Süßholz raspeln können, sondern auch tatsächlich anpacken, beweisen wir bei der Motorsägenkünstlerin.