Pörtschach, wo sich Urlaub und Kultur vereinen

Beim Flanieren durch die Gassen und an der Promenade begegnet einem alle paar Meter ein Gastronomiebetrieb. Die rund 30 Gasthäuser und Cafés zeichnen sich durch ihr vielfältiges Angebot aus. Kein Wunder also, dass in dem Tourismusort alljährlich bis zu 120 Hochzeiten gefeiert werden.